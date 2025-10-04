Exposition Dessine-moi une histoire, une bibliothèque familiale de livres jeunesse, à 15h Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

Exposition Dessine-moi une histoire, une bibliothèque familiale de livres jeunesse, à 15h Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque du Carré d’Art Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

C’est l’exposition événement de la rentrée conçue à partir d’un don d’une collection privée : une visite particulière par l’équipe du service patrimoine de la bibliothèque vous narrera l’histoire de cette collection devenue exposition dans la galerie de l’Atrium.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

DR