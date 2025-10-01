Exposition : « Dessiner l’Architecture #1 » Librairie En Traits Libres Montpellier

Exposition : « Dessiner l’Architecture #1 » Librairie En Traits Libres Montpellier mercredi 1 octobre 2025.

Gratuit. Entrée libre.

Début : 2025-10-01T11:00:00 – 2025-10-01T20:00:00

Fin : 2025-10-31T11:00:00 – 2025-10-31T20:00:00

La Fenêtre met à l’honneur le dessin d’architecte sous toutes ses formes : croquis, aquarelles, relevés, rendus… À l’heure du tout-numérique, cette exposition célèbre un geste sensible et réflexif, entre pensée et main, qui permet d’observer, de comprendre et de concevoir l’architecture autrement.

Dessiner pour capter le monde.

Dessiner pour représenter, projeter, concevoir.

Dessiner pour partager et convaincre.

Dessiner pour expliquer …

Le dessin en architecture est un outil de réflexion qui permet de porter attention, de comprendre et d’analyser l’architecture, les volumes et leurs relations, le rapport au site. Il aiguise le regard et met en relation directe la pensée et la main.

À une époque où la représentation est majoritairement gérée par ordinateur, La Fenêtre souhaite valoriser les dessins d’architectes : observation sensible, aquarelles, relevés, croquis d’étude, esquisses, perspectives, dessins techniques, rendus de concours, schémas pédagogiques …

Librairie En Traits Libres 1 rue voltaire, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie En Traits Libres, est une librairie de bande dessinée alternative / Galerie / Atelier d’artistes Située à proximité de la place de la Comédie.

