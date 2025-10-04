Exposition « Dessiner le Végétal au fil des Saisons » Médiathèque municipale Chantilly

Exposition « Dessiner le Végétal au fil des Saisons » Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque municipale Oise

Entrée gratuite, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Exposition dans le cadre du Festival Intercommunal de Lecture de l’Aire Cantilienne, présentée par les artistes botaniques Elisabeth Vitou, Ariane Mercier, Yolaine de Mandiargues, Sylvie Menant, Eliane Bauthier et François Floch en partenariat avec la section Beaux-Arts de la Société Nationale d’Horticulture de France.

L’illustration botanique permet d’appréhender le monde végétal de manière scientifique et esthétique. Venez découvrir cet art à travers une vingtaine d’œuvres représentant la vie du végétal au fil des saisons – planches, carnets, leporello.

Médiathèque municipale 34 RUE D'AUMALE 60500 Chantilly

