Exposition : Dessiner pour bâtir – Plans et dessins d’architecte (XVIIe – XXe siècles) Médiathèque Simone Veil Valenciennes

Exposition : Dessiner pour bâtir – Plans et dessins d’architecte (XVIIe – XXe siècles) 20 et 21 septembre Médiathèque Simone Veil Nord

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La façade de l’Hôtel-de-Ville, la tour Saint-Géry, le Musée des Arts et de l’archéologie, la médiathèque et le conservatoire, les lycées Wallon et Watteau, tous ces monuments symbolisent aujourd’hui Valenciennes et font la fierté de ses habitants. Tous sont nés sous le crayon des architectes municipaux qui ont laissé d’innombrables plans et dessins d’élévations, dont certains sont de véritables œuvres d’art. Issus des collections patrimoniales de la Médiathèque Simone Veil et des Archives municipales, ces documents exceptionnels permettent de comprendre l’évolution architecturale de la ville du XVIIe siècle à la Deuxième Guerre mondiale.

Médiathèque Simone Veil – Bibliothèque des Jésuites – Rue Ferrand

Exposition visible jusqu’au 11 octobre pendant les heures d’ouverture de la Médiathèque

Médiathèque Simone Veil 4 rue Ferrand 59300 Valenciennes Construite de 1740 à 1743, l'ancienne bibliothèque des jésuites est l'un des rares dépôts de livres en France à n'avoir subi aucun changement ni dans son affectation ni dans son installation premières. La visite permet de découvrir un décor exceptionnellement conservé : les peintures qui ornent la bibliothèque sont la projection visuelle du contenu des collections.

La visite permet de découvrir un décor exceptionnellement conservé : les peintures qui ornent la bibliothèque sont la projection visuelle du contenu des collections. Un récent chantier d’éclairage mené grâce au mécénat d’EDF permet d’en admirer toute la qualité. Transports en commun Tramway : Clémenceau Bus : navette Le Cordon, arrêt place Saint-Nicolas Plus d’infos sur le site de Transvilles Parking : Parking le plus proche : parking Flamme Parkings gratuits les 1er et 3ème samedis après-midi du mois

Archives municipales de Valenciennes