Exposition Dessiner, Résister Maison Carrée de Nay Nay samedi 15 novembre 2025.

Maison Carrée de Nay 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00

Découvrez des reproductions des dessins de Josep Bartoli, combattant républicain espagnol réfugié en France après la chute de Barcelone mais également un choix d’œuvres réalisées au camp de Gurs.   .

Maison Carrée de Nay 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65  maison.carree@mairienay.fr

