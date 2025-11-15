Exposition Dessiner, Résister Maison Carrée de Nay Nay

Exposition Dessiner, Résister

Maison Carrée de Nay 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Découvrez des reproductions des dessins de Josep Bartoli, combattant républicain espagnol réfugié en France après la chute de Barcelone mais également un choix d’œuvres réalisées au camp de Gurs. .

Maison Carrée de Nay 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65 maison.carree@mairienay.fr

English : Exposition Dessiner, Résister

German : Exposition Dessiner, Résister

Italiano :

Espanol : Exposition Dessiner, Résister

L’événement Exposition Dessiner, Résister Nay a été mis à jour le 2025-11-09 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay