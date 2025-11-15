Exposition Dessiner, Résister Maison Carrée de Nay Nay
Exposition Dessiner, Résister Maison Carrée de Nay Nay samedi 15 novembre 2025.
Exposition Dessiner, Résister
Maison Carrée de Nay 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques
Découvrez des reproductions des dessins de Josep Bartoli, combattant républicain espagnol réfugié en France après la chute de Barcelone mais également un choix d’œuvres réalisées au camp de Gurs. .
Maison Carrée de Nay 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65 maison.carree@mairienay.fr
