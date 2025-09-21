Exposition “DESSINS À L’ENCRE EN VALLÉE D’AURE” de Bernard Bou SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-21
fin : 2025-12-14
2025-09-21
Bernard BOU,
Directeur d’Agence de Communication,
Directeur Artistique, graphiste et professeur en école d’Art.
Vous invite à découvrir du 21 septembre au 14 décembre 2025 à la MAISON DU PATRIMOINE DE SAINT-LARY SOULAN, 25 dessins à l’encre, réalisés au vif.
Lors de l’Exposition, des tirages d’Art en séries limitées seront à la vente .
English :
Bernard BOU,
Communications Agency Director,
Art Director, graphic designer and art school teacher.
From September 21 to December 14, 2025, at the MAISON DU PATRIMOINE DE SAINT-LARY SOULAN, you can discover 25 ink drawings, created on the spot.
German :
Bernard BOU,
Leiter einer Agentur für Kommunikation,
Künstlerischer Leiter, Grafiker und Professor an einer Kunsthochschule.
Lädt Sie ein, vom 21. September bis zum 14. Dezember 2025 im MAISON DU PATRIMOINE DE SAINT-LARY SOULAN 25 Tuschezeichnungen zu entdecken, die er am lebenden Objekt angefertigt hat.
Italiano :
Bernard BOU,
Direttore di un’agenzia di comunicazione,
Direttore artistico, grafico e insegnante di scuola d’arte.
Dal 21 settembre al 14 dicembre 2025, presso la MAISON DU PATRIMOINE DE SAINT-LARY SOULAN, siete invitati a scoprire 25 disegni a inchiostro creati sul posto.
Espanol :
Bernard BOU
Director de Agencia de Comunicación,
Director artístico, diseñador gráfico y profesor de escuela de arte.
Del 21 de septiembre al 14 de diciembre de 2025, en la MAISON DU PATRIMOINE DE SAINT-LARY SOULAN, le invitamos a descubrir 25 dibujos a tinta creados in situ.
