Exposition Dessins au crayon et peintures acryliques Salle expo loisirs Hauterives 14 juillet 2025 07:00

Drôme

Exposition Dessins au crayon et peintures acryliques Salle expo loisirs Rue André Malraux Hauterives Drôme

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-20

2025-07-14

Venez découvrir les dessins au crayon en noir & blanc et en couleurs de Richard Rebeix ainsi que les peintures acryliques de Yolande Ceresoli.

Salle expo loisirs Rue André Malraux

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 83 10 contact@mairie-hauterives.fr

English :

Come and discover Richard Rebeix’s black & white and color pencil drawings and Yolande Ceresoli’s acrylic paintings.

German :

Entdecken Sie die schwarz-weißen und farbigen Bleistiftzeichnungen von Richard Rebeix sowie die Acrylgemälde von Yolande Ceresoli.

Italiano :

Venite a scoprire i disegni a matita in bianco e nero e a colori di Richard Rebeix e i dipinti in acrilico di Yolande Ceresoli.

Espanol :

Venga a descubrir los dibujos a lápiz en blanco y negro y en color de Richard Rebeix y las pinturas acrílicas de Yolande Ceresoli.

