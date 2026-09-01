Informations pratiques

Sancoins

Exposition dessins de presse sur l’intelligence artificielle

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-09-29

Découvrez un regard satirique, critique et humoristique sur les enjeux de l’intelligence artificielle à travers une sélection de dessins de presse signés Cartooning for Peace. Une réflexion originale sur l’impact de l’IA dans notre quotidien, notre travail et l’environnement.

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Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

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English :

Discover a satirical, critical, and humorous take on the challenges of artificial intelligence through a selection of editorial cartoons by Cartooning for Peace. An original exploration of the impact of AI on our daily lives, our work, and the environment.

L’événement Exposition dessins de presse sur l’intelligence artificielle Sancoins a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Loire en Berry