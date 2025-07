Exposition Dessins d’enfants (1936-1941) du Munaé à l’UNESCO Musée national de l’Éducation Rouen

Cet été, le Munaé bouscule sa programmation et propose l’exposition Dessins d’enfants (1936-1941) du Munaé à l’UNESCO. En effet, en avril dernier, 297 dessins issus du fonds Jouclard appartenant aux collections du musée ont été inscrits au registre Mémoire du monde de l’UNESCO.

En avril 2025, des Dessins et écrits d’enfants en temps de guerre en Europe 1915 1950 ont été inscrits au registre Mémoire du monde de l’UNESCO. Ils proviennent de dix-sept institutions de huit pays d’Europe et du Canada. Parmi eux 297 dessins faisant partie des collections du Munaé. Ils ont été réalisés entre 1936 et 1941 par des jeunes filles parisiennes de 14 à 16 ans fréquentant le cours complémentaire. Leur professeure, Adrienne Jouclard, était également artiste peintre. Elle a permis à ses jeunes élèves de dessiner librement leur vie quotidienne les comptines, les jeux de récréation, les commémorations du 14 juillet et du 11 novembre en 1936 et 1938, puis les événements des premières années de la Seconde guerre mondiale. Les dessins de 1939 portent sur la mobilisation générale et la Drôle de guerre . Les dessins les plus nombreux concernent l’exode de mai juin 1940 et le retour avec le passage de la ligne de démarcation entre juillet et septembre 1940. Les élèves d’Adrienne Jouclard ont également dessiné les longues files d’attente devant les magasins et les difficultés de ravitaillement auxquelles sont confrontées les mères de famille à l’automne hiver 1940 1941. L’exposition Dessins d’enfants (1936 1941) du Munaé à l’UNESCO présente une trentaine de dessins du fonds Jouclard .

Visite commentée de l’exposition par Kristell Gilbert, documentaliste au Munaé samedi 20 septembre à 10h

Nom du lieu Munaé (Musée National de l’éducation), au Centre d’expositions

HORAIRES

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h15.

Samedi, dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h15.

Musée national de l’Éducation 185 Rue Eau de Robec Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 07 66 61 munae-reservation@reseau-canope.fr

English : Exposition Dessins d’enfants (1936-1941) du Munaé à l’UNESCO

This summer, the Munaé is shaking up its programming with the exhibition Dessins d?enfants (1936-1941): du Munaé à l?UNESCO. Last April, 297 drawings from the museum?s « Jouclard collection » were added to UNESCO?s « Memory of the World » register.

In April 2025, Drawings and writings by children in wartime Europe: 1915 ? 1950 were added to UNESCO?s « Memory of the World » register. They come from seventeen institutions in eight European countries and Canada. Among them are 297 drawings from the Munaé collections. They were produced between 1936 and 1941 by young Parisian girls aged 14 to 16 attending the Cours complémentaire. Their teacher, Adrienne Jouclard, was also a painter. She allowed her young pupils to draw freely about their daily lives: nursery rhymes, playtime games, July 14th and November 11th commemorations in 1936 and 1938, then the events of the early years of the Second World War. The 1939 drawings focus on general mobilization and the « Phony War ». The most numerous drawings concern the exodus from France in May and June 1940, and the return home with the crossing of the demarcation line between July and September 1940. Adrienne Jouclard?s pupils also drew the long queues in front of stores and the difficulties mothers faced in obtaining supplies in autumn winter 1940 1941. The exhibition Dessins d?enfants (1936 ? 1941) du Munaé à l?UNESCO presents some thirty drawings from the Jouclard collection.

Guided tour of the exhibition by Kristell Gilbert, documentalist at the Munaé: Saturday, September 20 at 10 a.m

Name of venue: Munaé (Musée National de l’éducation), at the Exhibition Center

SCHEDULE

Monday, Wednesday, Thursday and Friday, 1.30 pm to 6.15 pm.

Saturday, Sunday and public holidays from 10:00 am to 12:30 pm and from 1:30 pm to 6:15 pm.

German :

Diesen Sommer stellt das Munaé sein Programm um und zeigt die Ausstellung Kinderzeichnungen (1936-1941): vom Munaé zur UNESCO. Im April wurden 297 Zeichnungen aus dem « Fonds Jouclard », der zu den Sammlungen des Museums gehört, in das Register « Memory of the World » der UNESCO aufgenommen.

Im April 2025 wurden Zeichnungen und Schriften von Kindern in Kriegszeiten in Europa: 1915 ? 1950 in das Register « Memory of the World » der UNESCO aufgenommen. Sie stammen von siebzehn Institutionen aus acht europäischen Ländern und Kanada. Darunter befinden sich 297 Zeichnungen aus den Sammlungen des Munaé. Sie wurden zwischen 1936 und 1941 von 14- bis 16-jährigen Pariser Mädchen angefertigt, die den Cours complémentaire besuchten. Ihre Lehrerin, Adrienne Jouclard, war ebenfalls Malerin. Sie erlaubte ihren jungen Schülerinnen, frei über ihr tägliches Leben zu zeichnen: Kinderreime, Pausenspiele, Gedenkfeiern zum 14. Juli und 11. November in den Jahren 1936 und 1938 und schließlich Ereignisse in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs. Die Zeichnungen aus dem Jahr 1939 befassen sich mit der allgemeinen Mobilmachung und der « Drôle de guerre ». Die meisten Zeichnungen betreffen den Exodus von Mai und Juni 1940 und die Rückkehr mit der Überquerung der Demarkationslinie zwischen Juli und September 1940. Die Schülerinnen und Schüler von Adrienne Jouclard zeichneten auch die langen Warteschlangen vor den Geschäften und die Schwierigkeiten bei der Versorgung, mit denen Mütter im Herbst ? Winter 1940 ? 1941 konfrontiert waren. Die Ausstellung Dessins d’enfants (1936 ? 1941): du Munaé à l’UNESCO zeigt etwa dreißig Zeichnungen aus dem « fonds Jouclard ».

Kommentierte Besichtigung der Ausstellung durch Kristell Gilbert, Dokumentalistin am Munaé: Samstag, 20. September, 10 Uhr

Name des Ortes: Munaé (Musée National de l’éducation), im Ausstellungszentrum

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 13:30 bis 18:15 Uhr.

Samstag, Sonntag und Feiertage von 10.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.15 Uhr.

Italiano :

Quest’estate, il Munaé si scuote con una mostra intitolata Dessins d’enfants (1936-1941): du Munaé à l’UNESCO. Lo scorso aprile, 297 disegni della collezione Jouclard del museo sono stati inseriti nel registro della Memoria del Mondo dell’UNESCO.

Nell’aprile 2025, i disegni e gli scritti dei bambini nell’Europa della guerra: 1915 ? 1950 sono stati aggiunti al registro della « Memoria del mondo » dell’UNESCO. Provengono da diciassette istituzioni di otto Paesi europei e del Canada. Tra questi ci sono 297 disegni provenienti dalle collezioni Munaé. Sono stati disegnati tra il 1936 e il 1941 da giovani ragazze parigine tra i 14 e i 16 anni che frequentavano il Cours complémentaire. La loro insegnante, Adrienne Jouclard, era anche una pittrice. La maestra permetteva alle sue giovani allieve di disegnare liberamente sulla loro vita quotidiana: filastrocche, giochi, le commemorazioni del 14 luglio e dell’11 novembre del 1936 e del 1938, poi gli eventi dei primi anni della Seconda guerra mondiale. I disegni del 1939 si concentrano sulla mobilitazione generale e sulla « Phoney War ». I disegni più numerosi riguardano l’esodo del maggio e giugno 1940 e il ritorno a casa con l’attraversamento della linea di demarcazione tra luglio e settembre 1940. Gli alunni di Adrienne Jouclard hanno anche disegnato le lunghe code davanti ai negozi e le difficoltà incontrate dalle madri per ottenere i rifornimenti nell’autunno-inverno del 1940-1941. La mostra Dessins d’enfants (1936 ? 1941) du Munaé à l’UNESCO presenta una trentina di disegni della collezione Jouclard.

Visita guidata alla mostra a cura di Kristell Gilbert, bibliotecaria del Munaé: sabato 20 settembre alle 10.00

Nome del luogo: Munaé (Musée National de l’éducation), presso il Centro Esposizioni

PROGRAMMA

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 13.30 alle 18.15.

Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.15.

Espanol :

Este verano, el Munaé da un giro a su programación con la exposición Dessins d’enfants (1936-1941): du Munaé à l’UNESCO (Dibujos de niños (1936-1941): del Munaé a la UNESCO). El pasado mes de abril, 297 dibujos de la colección Jouclard del museo se incorporaron al registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO.

En abril de 2025, Dibujos y escritos de niños en la Europa de la guerra: 1915 ? 1950 se incorporaron al registro « Memoria del Mundo » de la UNESCO. Proceden de diecisiete instituciones de ocho países europeos y Canadá. Entre ellos hay 297 dibujos de las colecciones Munaé. Fueron dibujados entre 1936 y 1941 por jóvenes parisinas de 14 a 16 años que asistían al Cours complémentaire. Su profesora, Adrienne Jouclard, era también pintora. Dejaba que sus alumnas dibujaran libremente sobre su vida cotidiana: canciones infantiles, juegos, las conmemoraciones del 14 de julio y el 11 de noviembre de 1936 y 1938, y los acontecimientos de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Los dibujos de 1939 se centran en la movilización general y la « Guerra Falsa ». Los dibujos más numerosos se refieren al éxodo de mayo y junio de 1940 y al regreso a casa con el cruce de la línea de demarcación entre julio y septiembre de 1940. Las alumnas de Adrienne Jouclard también dibujaron las largas colas ante las tiendas y las dificultades de las madres para abastecerse en el otoño-invierno de 1940-1941. La exposición Dessins d’enfants (1936 ? 1941) du Munaé à l’UNESCO presenta una treintena de dibujos de la colección Jouclard.

Visita guiada de la exposición por Kristell Gilbert, bibliotecaria del Munaé: sábado 20 de septiembre a las 10h

Nombre del lugar: Munaé (Musée National de l’éducation), en el Centro de Exposiciones

HORARIO

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 13.30 a 18.15 h.

Sábados, domingos y días festivos de 10.00 a 12.30 h. y de 13.30 a 18.15 h.

