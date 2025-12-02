Exposition dessins et folklore Gros Santoun, pour les familles Lux Scène Nationale Valence Valence

Exposition dessins et folklore Gros Santoun, pour les familles

Véritable petite encyclopédie intime de son quotidien, l’artiste y réunit, par le dessin, une collection d’objets et de figures liés aux traditions populaires, à la nature, à l’artisanat et à la vie paysanne en Provence.

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

A veritable intimate encyclopedia of his daily life, the artist uses drawings to bring together a collection of objects and figures linked to popular traditions, nature, crafts and rural life in Provence.

German :

Der Künstler ist eine kleine, intime Enzyklopädie seines Alltags, in der er eine Sammlung von Gegenständen und Figuren zeichnet, die mit den volkstümlichen Traditionen, der Natur, dem Handwerk und dem bäuerlichen Leben in der Provence verbunden sind.

Italiano :

Vera e propria piccola enciclopedia della sua vita quotidiana, l’artista utilizza i disegni per riunire una collezione di oggetti e figure legati alle tradizioni popolari, alla natura, all’artigianato e alla vita in Provenza.

Espanol :

Verdadera pequeña enciclopedia de su vida cotidiana, el artista reúne en dibujos una colección de objetos y figuras vinculados a las tradiciones populares, la naturaleza, la artesanía y la vida en Provenza.

