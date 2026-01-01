Exposition dessins et maquettes de maisons en papier Médiathèque Senones

Exposition dessins et maquettes de maisons en papier

Madame Baltz, Monsieur Audouin Jean-Luc et Monsieur Bonnetier Michel ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition de dessins et maquettes de maisons en papier. Cette exposition sera exposé par la suite à la Médiathèque.

Entrée libre.Tout public

Médiathèque 6 Place Clémenceau Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 67 87 mediatheque-senones@ca-saintdie.fr

English :

Mrs Baltz, Mr Audouin Jean-Luc and Mr Bonnetier Michel are pleased to invite you to the opening of their exhibition of drawings and models of paper houses. This exhibition will then be on display at the Médiathèque.

Admission free.

