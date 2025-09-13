Exposition Dessins Journées nationales des artistes Les créations du palier (face château) Nérac

Exposition Dessins Journées nationales des artistes Les créations du palier (face château) Nérac samedi 13 septembre 2025.

Les créations du palier (face château) 11 Rue Henri IV Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-13 18:30:00

2025-09-13 2025-09-14

Journées nationales des artistes venez découvrir l’exposition « les animaux se tapissent » aux créations du palier (en face du château Henri IV).

Série de douze animaux sur papiers peints 70’s.

Exposition d’originaux carrés de 50 cm, d’impressions bleutées cyanotype, d’estampes en linogravure, de broderies sur cercle, de reproductions (posters et cartes encadrés ou non).

En 2018, je découvre dans le grenier familial, précieusement conservés, des papiers peints datant des années 70. Ces véritables décorations murales ont tellement marqué nos maisons qu’elles deviennent aussitôt une source d’inspiration. Quel regard peut-on avoir sur ces animaux habituellement observés dans un habitat sauvage mais présentés ici “chez nous” et sublimés par le dessin ?

Emmanuelle Enfrin contact@ellestmanuelle.f

Horaires

Samedi 13 septembre 9h30-12h30 et 14h30-18h30

Dimanche 14 septembre 14h30-18 .

Les créations du palier (face château) 11 Rue Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@ellestmanuelle.fr

