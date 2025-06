Exposition dessins, peintures et bois Salle expo loisirs Hauterives 25 août 2025 07:00

Drôme

Exposition dessins, peintures et bois Salle expo loisirs Rue André Malraux Hauterives Drôme

Début : 2025-08-25

fin : 2025-08-31

2025-08-25

Venez découvrir une très belle exposition avec trois exposants

-Muriel Hamon Dessins

-Brigitte Sanino Peintures à huiles

-André Beaugiraud Créations en bois

Salle expo loisirs Rue André Malraux

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 83 10 contact@mairie-hauterives.fr

English :

Come and discover a beautiful exhibition with three exhibitors:

-Muriel Hamon: Drawings

-Brigitte Sanino: Oil paintings

-André Beaugiraud Wooden creations

German :

Kommen Sie und entdecken Sie eine sehr schöne Ausstellung mit drei Ausstellern:

-Muriel Hamon: Zeichnungen

-Brigitte Sanino Ölgemälde

-André Beaugiraud: Holzkreationen

Italiano :

Venite a scoprire una splendida mostra con tre espositori:

-Muriel Hamon Disegni

-Brigitte Sanino dipinti a olio

-André Beaugiraud Creazioni in legno

Espanol :

Venga a descubrir una magnífica exposición con tres expositores:

-Muriel Hamon Dibujos

-Brigitte Sanino Óleos

-André Beaugiraud Creaciones en madera

