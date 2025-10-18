Exposition Dessins, peintures, sculptures, photographies Place Modeste Leroy Verneuil d’Avre et d’Iton

Exposition Dessins, peintures, sculptures, photographies

Place Modeste Leroy Francheville Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Les artistes Mary Deguingand, Alfonso M.Fernandez et Enora Le Gac viennent exposer à Francheville.

Exposition visible du 4 au 5 avril. .

Place Modeste Leroy Francheville Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

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English : Exposition Dessins, peintures, sculptures, photographies

L’événement Exposition Dessins, peintures, sculptures, photographies Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure