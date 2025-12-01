Exposition Dessins pour Noël Cayeux-sur-Mer
Exposition Dessins pour Noël Cayeux-sur-Mer lundi 1 décembre 2025.
Exposition Dessins pour Noël
rue Pérrée Cayeux-sur-Mer Somme
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-01
Bibliothèque Henri Heinemann
Lundi 14h-17h
Mardi 10h12h
Mercredi 10h-12h/15h-17h
Jeudi 16h30-19h
Vendredi 10h-12h/14h-16h
Samedi 10h-12h
Dimanche Fermée
rue Pérrée Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 31 78
English :
Henri Heinemann Library
Monday: 2pm-5pm
Tuesday: 10am-12pm
Wednesday: 10am-12pm/15pm-17pm
Thursday: 4:30 pm 7 pm
Friday: 10am-12pm/14pm-4pm
Saturday: 10am-12pm
Sunday: Closed
German :
Bibliothek Henri Heinemann
Montag: 14h-17h
Dienstag: 10h12h
Mittwoch: 10h-12h/15h-17h
Donnerstag: 16.30-19 Uhr
Freitag: 10h-12h/14h-16h
Samstag: 10h-12h
Sonntag: Geschlossen
Italiano :
Biblioteca Henri Heinemann
Lunedì: 14.00-17.00
Martedì: 10.00-12.00
Mercoledì: 10.00-12.00/15.00-17.00
Giovedì: 16h30-19h
Venerdì: 10.00-12.00/14.00-16.00
Sabato: 10.00-12.00
Domenica: chiuso
Espanol :
Biblioteca Henri Heinemann
Lunes: 14.00-17.00
Martes: 10h-12h
Miércoles: 10h-12h/15h-17h
Jueves: 16h30-19h
Viernes: 10h-12h/14h-16h
Sábado: 10h-12h
Domingo: cerrado
