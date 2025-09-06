Exposition Dess(t)ins visionnaires Place Patricia Tranchand Istres

Exposition Dess(t)ins visionnaires Place Patricia Tranchand Istres samedi 6 septembre 2025.

Exposition Dess(t)ins visionnaires

Du 06/09 au 15/11/2025 tous les jours.

Vernissage le samedi 6 septembre à 11h. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-09-06

Exposition collective regroupant une trentaine d’artistes contemporain.

Cette exposition propose une nouvelle approche de l’art du dessin, privilégiant une expérience plus sensorielle, énergétique et émotionnelle.

Le projet rassemble des artistes de différentes générations qui revisitent le concept du dessin visionnaire. Leur démarche ouvre de nouvelles perspectives sur la pratique artistique, en explorant notamment la façon dont l’art peut créer des liens entre nos mondes intérieurs et extérieurs.



Visite de l’exposition réalisée par les médiatrices du centre d’art le 20 septembre à 14h. Inscription auprès de l’office du tourisme .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

English :

Group show featuring some thirty contemporary artists.

German :

Gruppenausstellung mit etwa 30 zeitgenössischen Künstlern.

Italiano :

Una mostra collettiva con una trentina di artisti contemporanei.

Espanol :

Exposición colectiva de una treintena de artistas contemporáneos.

L’événement Exposition Dess(t)ins visionnaires Istres a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme d’Istres