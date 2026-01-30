Exposition d’estampes · Néandertal pour mémoire Médiathèque Celles-sur-Belle

Exposition d’estampes · Néandertal pour mémoire

Médiathèque 12 Avenue de Limoges Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-02-04

Exposition d’estampes Néandertal pour mémoire

du 4 février au 25 avril

sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Entrée libre.

Exposititon d’estampes de Carole AUGAY-RALLET, réalisées à partir des poèmes des Ecrits de la Belle, sous la direction de Maria QUINTREAU. .

Médiathèque 12 Avenue de Limoges Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 18 79 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’estampes · Néandertal pour mémoire

L’événement Exposition d’estampes · Néandertal pour mémoire Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pays Mellois