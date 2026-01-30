Exposition d’estampes · Néandertal pour mémoire Médiathèque Celles-sur-Belle
Exposition d’estampes · Néandertal pour mémoire
Médiathèque 12 Avenue de Limoges Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Début : 2026-02-04
fin : 2026-04-25
Exposition d’estampes Néandertal pour mémoire
du 4 février au 25 avril
sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.
Entrée libre.
Exposititon d’estampes de Carole AUGAY-RALLET, réalisées à partir des poèmes des Ecrits de la Belle, sous la direction de Maria QUINTREAU. .
Médiathèque 12 Avenue de Limoges Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 18 79 29
