Exposition « Destination Le Corbusier, Promenades architecturales » 20 et 21 septembre Villa Savoye Yvelines

La jauge dans le bâtiment est limitée, il faudra donc patienter pour rentrer si elle est atteinte.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Villa Savoye fête le matrimoine et le patrimoine !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Villa Savoye propose un week-end riche en découvertes, en créations et en rencontres, autour de deux grands axes : la valorisation du matrimoine et le rayonnement du patrimoine architectural de Le Corbusier, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Exposition « Destination Le Corbusier, Promenades architecturales »

Tout au long du week-end, les visiteurs de tout âge pourront explorer librement la Villa Savoye. En extérieur une exposition itinérante les attend pour découvrir les 26 édifices de Le Corbusier à travers des photographies de détails architecturaux. Une invitation au voyage, de Marseille à la Suisse en passant par le Japon et bien sûr par Poissy.

Une exposition créée par l’Association des Sites Le Corbusier et la Ville de Pessac – Cité Frugès.

Villa Savoye 82 rue de Villiers, 78300 Poissy, France Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 01 39 65 01 06 https://www.villa-savoye.fr Villa baptisée « Les Heures Claires », construite de 1929 à 1931 par les architectes Le Corbusier et son cousin et associé Pierre Jeanneret pour la famille de Pierre Savoye, administrateur fortuné d'une compagnie d'assurances. « Posée au milieu de l'herbe comme un objet », la villa est implantée sur un vaste terrain libre de toute contrainte. Construite en béton armé, elle constitue un manifeste des idées corbuséennes en cinq points pour une architecture nouvelle (la construction sur pilotis, le toit-jardin, le plan libre, la façade libre et la fenêtre en long bandeau). L'édifice comporte un garage pour trois automobiles, la courbe de la voie d'accès s'imprimant sur le plan du rez-de-chaussée. Maltraitée avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, la villa a été sauvée à la suite d'une pétition internationale. Elle est aujourd'hui ouverte à la visite à la suite des travaux de restauration menés depuis 1963 (gros œuvre et peintures intérieures).

Exposition

© Jean-Christophe Ballot / Centre des monuments nationaux