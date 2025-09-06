Exposition d’été Châteaumeillant
Exposition d’été Châteaumeillant samedi 6 septembre 2025.
Exposition d’été
bourg Châteaumeillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-06 15:00:00
fin : 2025-09-08 18:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Exposition au Chapitre
Exposition » les arts vivants », peintures, sculptures, dessins, photos ouvert le jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h. Entrée libre et gratuite de 15h à 18h. Ouverture exceptionnelle le 14 juillet et pendant la fête des grattons du 6 au 8 septembre. 5 Ateliers conduits par Catherine Cluzel Buron, matières textiles, lumières couleurs liens. .
bourg Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 57 63 78
English :
Exhibition at Le Chapitre
German :
Ausstellung im Kapitel
Italiano :
Mostra presso Le Chapitre
Espanol :
Exposición en Le Chapitre
L’événement Exposition d’été Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-07-03 par OT CHATEAUMEILLANT