Exposition d’été Châteaumeillant

Exposition d’été Châteaumeillant samedi 6 septembre 2025.

Exposition d’été

bourg Châteaumeillant Cher

Début : Vendredi 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-08 18:00:00

2025-09-06

Exposition au Chapitre

Exposition » les arts vivants », peintures, sculptures, dessins, photos ouvert le jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h. Entrée libre et gratuite de 15h à 18h. Ouverture exceptionnelle le 14 juillet et pendant la fête des grattons du 6 au 8 septembre. 5 Ateliers conduits par Catherine Cluzel Buron, matières textiles, lumières couleurs liens. .

bourg Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 57 63 78

English :

Exhibition at Le Chapitre

German :

Ausstellung im Kapitel

Italiano :

Mostra presso Le Chapitre

Espanol :

Exposición en Le Chapitre

