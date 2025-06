Exposition d’été Ancienne Mairie Saint-Quay-Portrieux 30 juin 2025 10:00

Exposition d'été Ancienne Mairie 20 Quai de la République Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor

2025-06-30 10:00:00

2025-07-06 19:00:00

2025-06-30

« Les créations de Mimi » créatrice de bijoux et accessoires mana pop culture et « Les tableaux de Jimmy » dessinateur, autodidacte, passionné de mangas, films et pop culture.

De 10h à 19h

À l'ancienne mairie, 20 quai de la République.

Entrée libre.

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d'Armor Bretagne

