Exposition d’été Ancienne Mairie Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux

Exposition d’été

Ancienne Mairie 20 Quai de la République Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-24

Exposition “Courants Voyageurs”, regards de deux artistes, Fanny Dreveau peintre plasticienne y exposera ses aquarelles, gravures, céramiques, cyanotypes, paysages d’ici, danses, personnages en mouvement et Marylène Derrien exposera ses nouveaux carnets de voyages et aquarelles d’ici et ailleurs. 10h à 19h.

À l’ancienne mairie, 20 quai de la République. Entrée libre. De 10h à 19h30. .

Ancienne Mairie 20 Quai de la République Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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L’événement Exposition d’été Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme