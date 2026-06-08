Exposition d’été Ancienne Mairie Saint-Quay-Portrieux
Exposition d’été Ancienne Mairie Saint-Quay-Portrieux lundi 31 août 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Exposition d’été
Ancienne Mairie 20 Quai de la République Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-08-31
Quinocéens de souche et de coeur, peintre et photographe, soeur et frère, Soizic et Jean-Robert Loquillard
exposent un ensemble de portraits, photographiques ou peints. Un assortiment non exhaustif et purement subjectif des gens qui vivent et/ou font vivre le Portrieux. En relation avec lecomité de quartier du Portrieux.
Tous les jours de 10h à 18h. À l’ancienne mairie, 20 quai de la République. Entrée libre. .
Ancienne Mairie 20 Quai de la République Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
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L’événement Exposition d’été Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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