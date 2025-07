Exposition d’été Yuri Cardinal et Florian Stéphant Labo 10 Bazouges-la-Pérouse

Exposition d’été Yuri Cardinal et Florian Stéphant Labo 10 Bazouges-la-Pérouse dimanche 6 juillet 2025.

Exposition d’été Yuri Cardinal et Florian Stéphant

Labo 10 10 rue de l’Eglise Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 15:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Venez nombreux pour l’exposition collective de Yuri Cardinal et Florian Stéphant durant ces mois d’été, du mercredi au dimanche.

Sourd écrit en alphabet phonétique, titre a priori paradoxal pour une exposition gravitant autour de la musique. Clin d’œil amusé, d’une part, référence au trio musical SOURD que les deux artistes ont formé avec le musicien et plasticien Didier Thibault, et d’autre part, ce titre offre une réflexion sur la multiplicité de sens et de références que chacun(e) convoque à la simple évocation du mot « musique ».

Cette exposition interroge différents rapports à la musique la question de l’écoute, le détournement de supports audiovisuels, la critique de la communication visuelle de l’industrie musicale, l’engagement politique ou encore la fascination pour les idoles. Autant d’aspects qui, loin d’épuiser ce que peut être la musique, éclairent les imaginaires liés à cet objet insaisissable qui, même drapé de silence, continue d’émouvoir et d’inspirer.

Yuri Cardinal a divisé cette exposition consacrée à sa passion pour la musique en deux parties, l’une sensible et émotionnelle, l’autre plus conceptuelle. A l’étage, l’artiste convoque ses icônes musicales à travers son instrument de prédilection qu’est la voix, le portrait qu’il envisage diversement, ou encore la lutte contre les politiques antisociales. Il donne également à voir les rencontres artistiques fortuites qu’il provoque dans le world wide web, et à écouter des créations sonores et musicales réalisées en solo ou en collaboration. Au rez-de-chaussée, l’artiste s’empare de supports physiques d’écoute et de stéréotypes visuels du milieu de la musique pour un travail de représentation plus critique et distancié.

Florian Stéphant, quant à lui, a souhaité intervenir à partir de créations sonores de Yuri Cardinal qu’il s’approprie via de grandes affiches de communication. Il présente également un chemin de bande magnétique bouclé sur lui-même qui méandre sur la totalité du plafond de l’espace d’exposition du rez-de-chaussée. Au centre de la pièce, il descend vers un magnétophone qui permet de lire la pièce enregistrée, montage sonore de diverses captations réalisées pendant la semaine d’accrochage précédant l’exposition.

Tout public / Gratuit

Vernissage Dimanche 6 juillet à 12h .

Labo 10 10 rue de l’Eglise Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 43 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition d’été Yuri Cardinal et Florian Stéphant Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne