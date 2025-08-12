Exposition détournements La Porte des Allemands Metz
Exposition collective d’OX et de 300 habitants de la Grande Région
De l’automne 2024 au printemps 2025, la Ville de Metz a déployé le projet d’éducation aux arts urbains Détournements. Ce projet transfrontalier comportait 14 ateliers de découverte et de pratique de l’art urbain avec l’artiste OX.
OX a guidé plus de 300 personnes de tous âges et horizons pour réaliser des installations artistiques individuelles ou collectives et les photographier dans la rue. Les habitants ont ainsi détourné leurs paysages urbains quotidiens dans des œuvres pleines de couleurs et de fantaisie.
L’exposition restitue les installations faites dans les rues de Metz, Esch-sur-Alzette, Sarrebruck et la Völklinger Hütte, en 40 photographies et vidéos stop motion.
Un espace d’activités et des ateliers de médiation hebdomadaires permettront aux visiteurs de créer leur propre œuvre d’art urbain, en suivant à leur tour le processus créatif de OX !Tout public
La Porte des Allemands Boulevard André Maginot Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Group exhibition by OX and 300 inhabitants of the Grande Région
From autumn 2024 to spring 2025, the City of Metz deployed the Détournements urban arts education project. This cross-border project included 14 workshops on discovering and practicing urban art with artist OX.
OX guided over 300 people of all ages and backgrounds to create individual or collective art installations and photograph them in the street. In this way, local residents transformed their everyday urban landscapes into colorful, whimsical works of art.
The exhibition features 40 photographs and stop-motion videos of the installations in the streets of Metz, Esch-sur-Alzette, Saarbrücken and the Völklinger Hütte.
An activity area and weekly mediation workshops will enable visitors to create their own work of urban art, in turn following the OX! creative process
German :
Gruppenausstellung von OX und 300 Einwohnern der Großregion
Von Herbst 2024 bis Frühjahr 2025 führte die Stadt Metz das Projekt Détournements zur Vermittlung urbaner Kunst durch. Dieses grenzüberschreitende Projekt umfasste 14 Workshops zur Entdeckung und Ausübung der urbanen Kunst mit dem Künstler OX.
OX leitete über 300 Personen aller Altersgruppen und Hintergründe an, individuelle oder kollektive Kunstinstallationen zu realisieren und diese auf der Straße zu fotografieren. Die Bewohner verfremdeten so ihre alltäglichen Stadtlandschaften in farbenfrohen und fantasievollen Werken.
Die Ausstellung gibt die Installationen, die in den Straßen von Metz, Esch-sur-Alzette, Saarbrücken und der Völklinger Hütte entstanden sind, in 40 Fotografien und Stop-Motion-Videos wieder.
Ein Aktivitätsbereich und wöchentliche Vermittlungsworkshops ermöglichen es den Besuchern, ihr eigenes urbanes Kunstwerk zu schaffen, indem sie ihrerseits dem kreativen Prozess von OX! folgen
Italiano :
Mostra collettiva di OX e 300 abitanti della Grande Région
Dall’autunno 2024 alla primavera 2025, la città di Metz ha realizzato il progetto di educazione alle arti urbane Détournements. Questo progetto transfrontaliero comprendeva 14 laboratori di scoperta e pratica dell’arte urbana con l’artista OX.
OX ha guidato oltre 300 persone di ogni età e provenienza a creare installazioni artistiche individuali o collettive e a fotografarle in strada. In questo modo, i residenti locali hanno trasformato i loro paesaggi urbani quotidiani in opere d’arte colorate e fantasiose.
La mostra presenta 40 fotografie e video in stop-motion delle installazioni realizzate nelle strade di Metz, Esch-sur-Alzette, Saarbrücken e Völklinger Hütte.
Un’area di attività e laboratori settimanali offriranno ai visitatori la possibilità di creare la propria opera d’arte urbana, seguendo a modo loro il processo creativo di OX!
Espanol :
Exposición colectiva de OX y 300 habitantes de la Grande Région
Del otoño de 2024 a la primavera de 2025, la ciudad de Metz organizó el proyecto de educación artística urbana Détournements. Este proyecto transfronterizo incluía 14 talleres de descubrimiento y práctica del arte urbano con el artista OX.
OX guió a más de 300 personas de todas las edades y procedencias para crear instalaciones artísticas individuales o colectivas y fotografiarlas en la calle. En el proceso, los residentes locales transformaron sus paisajes urbanos cotidianos en coloridas e imaginativas obras de arte.
La exposición presenta 40 fotografías y vídeos en stop-motion de las instalaciones en las calles de Metz, Esch-sur-Alzette, Saarbrücken y Völklinger Hütte.
¡Una zona de actividades y talleres semanales de divulgación darán a los visitantes la oportunidad de crear su propia obra de arte urbano, siguiendo a su manera el proceso creativo de OX!
