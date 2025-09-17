Exposition d’étudiants : « Victor Baltard : visible & invisible » Paris La Boutique Paris

Victor Baltard fut l’un des pionniers de l’architecture de verre et fer

qui marqua, en France, la fin du XIXe

siècle. En tant qu’architecte de la

Ville de Paris, sous Napoléon

III, réputé pour la finesse de ses projets,

il contribua, avec Haussmann, à la transformation de Paris sous le 2nd Empire.

Son usage des structures métalliques

apparentes – jusque dans la conception même de l’église Saint-Augustin en 1860 et de son œuvre majeure : les Halles de Paris (achevées en 1874) – laisse

des traces encore visibles dans

notre patrimoine et d’autres plus invisibles

dans la mémoire des parisiens ayant connu les Halles d’autrefois.

Les Halles, que Zola avait coutume d’appeler

le « ventre de Paris » et

qui furent le théâtre de son roman éponyme, ont inspiré aux étudiants de l’Ecole Estienne de multiples projets questionnant ce patrimoine de manière inédite dont certains furent exposés, en juin

dernier, à la Bibliothèque Forney en

regard de ceux de jeunes élèves parisiens.





C’est dans le prolongement de cet événement que l’équipe de Paris La Boutique a décidé de réserver son hall d’exposition, situé au 29

rue de Rivoli, à l’ensemble des projets créés à l’Ecole Estienne.

On ne pouvait pas mieux rêver que de rassembler la totalité des créations de ces

étudiants de deuxième année ayant proposé une relecture contemporaine de

ce modèle architectural pour célébrer Victor

Baltard en 2025 au sein même de l’Hôtel de Ville !

Dès le 17 septembre puis durant les Journées européennes du patrimoine et jusqu’au 13 octobre

2025, prenez le temps de découvrir ces projets remarquables illustrant

savamment l’évolution du paysage urbain

sous le 2nd empire : une exposition qui pénètre la mémoire

encore vivante des Halles dont les souvenirs et récits palpitent à travers

chaque création comme des palimpsestes.

Le projet des étudiants

Pour cet

hommage, certains étudiants se sont intéressés

au dialogue entre les jeux de lumière offerts

par la transparence du verre et la matérialité

des lignes graphiques des structures métalliques. D’autres se sont penchés

sur les traces inéluctables reliant le passé et le présent par

superpositions poétiques de divers allers-retours sur papier ou supports

transparents. Tandis que d’autres encore ont préféré revêtir leur âme d’enfant

pour inventer des maquettes manipulables ou

des installations flottant dans

l’air qui ne laisseraient pas Miyazaki

indifférent. D’autres, enfin, ont exercé des métamorphoses rappelant que l’architecture s’inspire souvent du monde organique qu’il soit végétal ou

animal.

La transparence qui se joue dans les espaces imaginés par Victor Baltard au XIXe

siècle et les éléments graphiques qui

le composent ont ainsi été l’occasion de travailler de manière la plus ludique et surprenante qui soit, les ossatures

aériennes et leurs ornementations.

Les œuvres exposées

La pluralité des projets des étudiants d’Estienne nous rappelle l’exploit technique et esthétique des constructions tout aussi légères que colossales de Victor Baltard et répond à la puissance

onirique de l’incitation : « du

visible à l’invisible ».

Des jeux de construction et de déconstruction prenant la forme de mobiles ou d’installations

aux jeux d’apparition et de disparition que racontent de délicates estampes et sérigraphies réveillant les fantômes du passé, sont autant de projets audacieux qui marient les « savoir-faire »

graphiques et numériques à l’imagination foisonnante des étudiants de l’Ecole Estienne.

Remerciements Paul HUBER et Pauline FILLERON – professeurs-référents de la promotion 2023 en « Design Graphique » pour leur investissement et l’excellence de leurs enseignements – et nos félicitations aux 30 étudiants ayant répondu à l’incitation et préparé, avec leurs professeur(e)s, cette exposition. Hugo BARVET et son projet Evolution : longue bande de papier où se déploie un dialogue graphique entre deux époques

Maéline REVAUD ayant exploité le caractère nocturne des Halles dans un diptyque en plexiglass

Ninon RUSSO & Evane RESTIF et leur maquette « révélée par la lumière » comme un photophore

Charlotte DEVOUEIZE et sa Cène quotidienne au feutre micro-pigment sur papier-dessin

Christine PANTHONG et sa gravure sur rhénalon intitulée Erosion

Dune ASSOR, Emilie STALDER & Sophie CHABRIERES et leur mobile bleu reprenant les motifs architecturaux de Baltard pour les faire flotter dans le temps et l’espace

Julia KASPRZYK et sa lecture sonore des halles d’antan et d’aujourd’hui

Inès PRYSIANIUK & Esther MARTY et leur installation mêlant photographies et sérigraphies en écho à l’évolution temporelle de l’église Saint-Eustache et des Halles

Liv PODER & Violette MAUMET et leur série de sérigraphies évoquant la vie foisonnante des halles d’autrefois et leurs fantômes, intitulée La peau des ruines

Emmanuelle BIYAO & Nina ROBINE et leur maquette déconstruite et anamorphique: objet d’un stop motion

Elora BEY-PARRA & Clément TEILLET et leur maquette et sérigraphies dans lesquelles l’organique rencontre l’industriel : l’ornement architectural devenant progressivement une aile de libellule

Isaure DELAGE & Amelia PELLERIN et leur jupe en papier ajouré et parure de bijoux confrontant la rigidité architecturale à la présence organique du corps

Sarah VARGAS et ses sérigraphies fluorescentes jouant sur la construction et la déconstruction des façades des Halles

Sasha SCRIMA et Solène ROUAN pour leur série de cinq estampes, en bichromie, superposant les halles d’antan, leur déconstruction en 1971 et le Forum d’aujourd’hui

Mathilde PFLIEGER & Maxence COULON-RENOSI et leur trois affiches représentant, par un procédé métonymique, les produits vendus dans les différents pavillons

Ulysse ANSTETT-QUINTARD et Jeanne RAYBAUD pour Baltard Standard, un jeu de construction invitant les enfants à explorer l’architecture

Chiara BROZZI-ESPEJO et son livre en papier découpé Décomposition scénarisant la disparition des halles

Oléna TSYBAA inspirée par l’aspect végétal inhérent à l’architecture de Victor Baltard

Ali NASR et son animation séquentielle évoquant la fragilité de l’architecture disparue (feuillet scope, calques et photomontage

Carla SEURET et ses formes géométriques réalisées en linogravure, d’après le langage architectural de Baltard dont les articulations permettent mille et une déclinaisons.

Découvrez une exposition poétique et ludique au cœur de Paris conçue par les étudiants de l’Ecole Estienne autour du 220e anniversaire de l’architecte Victor Baltard.

Du mercredi 17 septembre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 99 ans.

