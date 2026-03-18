Exposition Deutsche Qualität

17 Rue des Capucins Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

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Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-07-01

Du 4 avril au 1er novembre 2026, l’exposition temporaire Deutsche Qualität propose une immersion au coeur de l’automobile allemande.

Du 4 avril au 1er novembre 2026, l’exposition temporaire Deutsche Qualität propose une immersion au coeur de l’automobile allemande, référence mondiale en matière de précision, d’innovation et de performance. A travers une sélection exceptionnelle de véhicules emblématiques, enrichie de photographies et de miniatures, l’exposition retrace plus d’un siècle de savoir-faire industriel. 5 .

17 Rue des Capucins Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 55 58 museematra@romorantin.fr

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English :

From April 4 to November 1, 2026, the temporary exhibition Deutsche Qualität takes visitors on a journey to the heart of the German automotive industry.

L’événement Exposition Deutsche Qualität Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Sologne Côté Sud