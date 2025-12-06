Exposition Deux corps d’une même histoire Parvis de la mairie de Donville-les-Bains Donville-les-Bains

Exposition Deux corps d’une même histoire

Parvis de la mairie de Donville-les-Bains 97 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Exposition de peintures/ sculptures/ installations et vidéos des artistes Iraniens Sepideh Razmjoo et Bahman Chegeni.

Œuvres de Bahman

Cette exposition présente une sélection des deux séries Mains et Chaise des œuvres de petits et grands formats, réalisées en sculpture, dessin et impression. Un ensemble condensé, mais riche en diversité et en dialogue entre les formes.

Œuvres de Sepideh

Dans cette exposition, mes œuvres se concentrent sur l’expérience vécue des femmes, avec un accent particulier sur la situation et les luttes des femmes en Iran. Cette série, qui comprend des sculptures, des dessins, des vidéos et des installations, cherche à refléter les moments de résistance, de fragilité et de persévérance d’un corps constamment en lutte. .

