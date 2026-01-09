Exposition Deux photographes Lisière de l’indicible fugace Laval

Exposition Deux photographes Lisière de l’indicible fugace

58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-25

2026-01-10

Lisière De l’indicible fugace. Deux photographes, Carole Renard et Jérôme Gourdon exposent à la Maison Rigolote

Entrée libre le samedi et dimanche uniquement, de 14h30 à 18h

Vernissage le vendredi 9 janvier à 18h

58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire contact@aaa53.fr

English :

Edge? Of the unspeakably fleeting Two photographers, Carole Renard and Jérôme Gourdon exhibit at Maison Rigolote

