Exposition Deux photographes Lisière de l’indicible fugace Laval
Exposition Deux photographes Lisière de l’indicible fugace Laval samedi 10 janvier 2026.
Exposition Deux photographes Lisière de l’indicible fugace
58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-10
Lisière De l’indicible fugace. Deux photographes, Carole Renard et Jérôme Gourdon exposent à la Maison Rigolote
Entrée libre le samedi et dimanche uniquement, de 14h30 à 18h
Vernissage le vendredi 9 janvier à 18h
58 ter rue du Hameau, laval .
58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire contact@aaa53.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Edge? Of the unspeakably fleeting Two photographers, Carole Renard and Jérôme Gourdon exhibit at Maison Rigolote
L’événement Exposition Deux photographes Lisière de l’indicible fugace Laval a été mis à jour le 2026-01-07 par LAVAL TOURISME