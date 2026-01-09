Exposition Deux photographes Lisière de l’indicible fugace Laval

Exposition Deux photographes Lisière de l’indicible fugace Laval samedi 10 janvier 2026.

Exposition Deux photographes Lisière de l’indicible fugace

58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-10

Lisière De l’indicible fugace. Deux photographes, Carole Renard et Jérôme Gourdon exposent à la Maison Rigolote
Entrée libre le samedi et dimanche uniquement, de 14h30 à 18h

Vernissage le vendredi 9 janvier à 18h

58 ter rue du Hameau, laval   .

58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire   contact@aaa53.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Edge? Of the unspeakably fleeting Two photographers, Carole Renard and Jérôme Gourdon exhibit at Maison Rigolote

L’événement Exposition Deux photographes Lisière de l’indicible fugace Laval a été mis à jour le 2026-01-07 par LAVAL TOURISME