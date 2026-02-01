Exposition Deux points de vue sur Trouville et ses alentours Hôtel de ville Trouville-sur-Mer

Exposition Deux points de vue sur Trouville et ses alentours

Hôtel de ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

L’Hôtel de Ville de Trouville-sur-Mer accueille une exposition photographique d’Anne Margerie et Laurent Chatelain, offrant deux regards sensibles sur la ville et ses alentours.

Du 9 février au 20 mars, du lundi au vendredi, 9h30–12h et 13h30–17h. Entrée libre.

L’Hôtel de Ville de Trouville-sur-Mer accueille une exposition photographique mettant à l’honneur deux regards complémentaires sur la ville et ses environs. À travers leurs images, Anne Margerie et Laurent Chatelain proposent une exploration sensible et personnelle des paysages, de l’atmosphère et des détails qui font l’identité de Trouville-sur-Mer et de ses alentours.

Une invitation à redécouvrir le territoire à travers deux écritures photographiques distinctes, entre regards croisés et émotions partagées.

English : Exposition Deux points de vue sur Trouville et ses alentours

Trouville-sur-Mer Town Hall is hosting a photographic exhibition by Anne Margerie and Laurent Chatelain, offering two sensitive views of the town and its surroundings.

From 9 February to 20 March, Monday to Friday, 9.30am-12pm and 1.30pm-5pm. Free admission.

