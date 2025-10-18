Exposition Deux siècles de tempêtes à Port-des-Barques place de la République Port-des-Barques

place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques Charente-Maritime

Exposition, conférence, lecture et projections autour du thème « Deux siècles de tempêtes à Port-des-Barques ».

place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine clubhistoirepdb@free.fr

English : Exhibition: Two centuries of storms in Port-des-Barques

Exhibition, conference, reading and screenings on the theme ‘Two centuries of storms in Port-des-Barques’.

German : Ausstellung: Zwei Jahrhunderte Stürme in Port-des-Barques

Ausstellung, Konferenz, Lesung und Filmvorführungen zum Thema „Zwei Jahrhunderte Stürme in Port-des-Barques“.

Italiano :

Mostra, conferenza, lettura e proiezione sul tema « Due secoli di tempeste a Port-des-Barques ».

Espanol :

Exposición, conferencia, lectura y proyecciones sobre el tema « Dos siglos de tormentas en Port-des-Barques ».

