Exposition « Développé couché » Pôle Culturel Henri Lafitte Maubeuge

Exposition « Développé couché » 19 – 21 septembre Pôle Culturel Henri Lafitte Nord

gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

« Développé couché » explore les tensions entre plan et volume, surface et corps, dans un dialogue plastique et conceptuel autour de la représentation.

Sculptures, peintures, installations et dispositifs lumineux y tracent une cartographie sensible des formes, entre dépliage anatomique, illusion d’épaisseur et expansion sculpturale.

Empruntant son titre à la terminologie du fitness, l’exposition interroge la manière dont le réel peut être recomposé, aplati ou densifié, comme une matière à la fois visible et tangible.

Vernissage le vendredi 19 septembre à partir de 18h.

Pôle Lafitte 3 rue Georges Paillot

Exposition visible du 19 septembre au 12 décembre 2025

Pôle Culturel Henri Lafitte 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

idem+arts