Exposition Devenir médécin en Afrique équatoriale

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-04-30 17:30:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-05-02

Cette exposition vous invite à découvrir la médecine en Afrique un parcours fait de vocations, de rencontres humaines et d’engagement au service de la vie.

Le Centre Schweitzer vous invite à découvrir l’aventure humaine et médicale d’Albert Schweitzer au Gabon.

En s’immergeant dans la réalité africaine, Schweitzer ne se contente pas d’appliquer des modèles européens. Il invente une médecine adaptée à son environnement, fondée sur l’écoute, le respect et la compréhension des autres.

Au cœur du parcours, l’hôpital de Schweitzer apparaît comme un lieu de soin et de confiance, incarnant son éthique du respect de la vie , ses choix architecturaux et l’implication des populations locales.

Plus qu’un hommage, l’exposition propose une réflexion sur la rencontre des cultures et sur la nécessité d’adapter le savoir à son contexte.

Poursuivez votre visite dans les pas du prix Nobel de la Paix et découvrez comment l’œuvre et la pensée d’Albert Schweitzer résonnent encore aujourd’hui, comme une invitation à agir pour un monde plus juste et humain. 0 .

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This exhibition invites you to discover medicine in Africa: a journey of vocations, human encounters and commitment to the service of life.

L’événement Exposition Devenir médécin en Afrique équatoriale Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg