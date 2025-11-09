Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Devoirs de Mémoire Étaule

Exposition Devoirs de Mémoire Étaule dimanche 9 novembre 2025.

Exposition Devoirs de Mémoire

Salle des Fetes VASSY ETAULES Étaule Yonne

Gratuit
Gratuit

Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-11 17:00:00

2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11

Maquettistes, collectionneurs de matériels militaires, 1ère et 2ème Guerres Mondiales, Indochine et Opérations Extérieures   .

Salle des Fetes VASSY ETAULES Étaule 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   avallon@destinationgrandvezelay.com

