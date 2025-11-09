Exposition Devoirs de Mémoire Étaule
Exposition Devoirs de Mémoire Étaule dimanche 9 novembre 2025.
Exposition Devoirs de Mémoire
Salle des Fetes VASSY ETAULES Étaule Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-11 17:00:00
Date(s) :
2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11
Maquettistes, collectionneurs de matériels militaires, 1ère et 2ème Guerres Mondiales, Indochine et Opérations Extérieures .
Salle des Fetes VASSY ETAULES Étaule 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté avallon@destinationgrandvezelay.com
English : Exposition Devoirs de Mémoire
German : Exposition Devoirs de Mémoire
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Devoirs de Mémoire Étaule a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay