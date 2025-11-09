Exposition Devoirs de Mémoire Étaule

Exposition Devoirs de Mémoire

Salle des Fetes Étaule Yonne

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-11 17:00:00

2025-11-09 2025-11-11

Maquettistes, collectionneurs de matériels militaires, 1ère et 2ème Guerres Mondiales, Indochine et Opérations Extérieures .

Salle des Fetes Étaule 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté avallon@destinationgrandvezelay.com

