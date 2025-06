Exposition d’Henri Guennec Place de l’Orée du Bois Mesquer 8 août 2025 16:00

Loire-Atlantique

Exposition d’Henri Guennec Place de l’Orée du Bois La Poissonnerie Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 16:00:00

fin : 2025-08-12 19:00:00

Date(s) :

2025-08-08

2025-08-09

2025-08-10

2025-08-11

2025-08-12

2025-08-13

2025-08-14

Photographie.

Après des semaines d’attente, voire de frustrations avant de repérer son sujet, et parfois avant le lever du soleil, Henri Guennec construit des affûts pour capter un instant d’éternité. Essentiellement dans les marais salants de la presqu’île guérandaise et au cœur du parc de Brière, le photographe met en valeur toute la beauté et la richesse de la presqu’île à travers ses remarquables clichés ornithologiques, fruit d’un travail passionné et d’une infinie patience. .

Place de l’Orée du Bois La Poissonnerie

Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 51 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition d’Henri Guennec Mesquer a été mis à jour le 2025-06-18 par ADT44