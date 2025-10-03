Exposition d’Henri Rivière Plogoff

Exposition d’Henri Rivière Plogoff vendredi 3 octobre 2025.

Exposition d’Henri Rivière

Maison de Site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère

Début : 2025-10-03 10:30:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-03

« Un regard japonisant sur la Bretagne »

Vernissage le 02 octobre à 18h.

Parking

Écocontribution stationnement du 31 mars au 2 novembre 2025, incluant l’accès au site naturel, à la Maison de Site (selon horaires) et aux sanitaires. .

Maison de Site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 67 18

