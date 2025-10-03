Exposition d’Henri Rivière Plogoff
Exposition d’Henri Rivière
Maison de Site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère
Début : 2025-10-03 10:30:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
« Un regard japonisant sur la Bretagne »
Vernissage le 02 octobre à 18h.
Écocontribution stationnement du 31 mars au 2 novembre 2025, incluant l’accès au site naturel, à la Maison de Site (selon horaires) et aux sanitaires. .
Maison de Site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 67 18
