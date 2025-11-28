Exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise Maison Bokay Courgeon
Exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise
Maison Bokay 19, rue Sainte-Anne Courgeon Orne
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28
fin : 2026-01-04
Après une première ouverture estivale, accueillie avec enthousiasme par un public nombreux d’amateurs et de passionnés, Maison Bokay & La Galerie Alfred Nicaise ouvrent à nouveau leurs portes pour une Expo d’hiver , placée sous le signe de la lumière et de la matière.
L’espace retrouve son âme d’atelier habité, où artistes et artisans d’exception dialoguent à travers leurs oeuvres peinture, sculpture, céramique, bois, métal, verre ou textile… autant de gestes singuliers qui réchauffent la maison et éveillent les sens.
Fidèles à l’ADN de nos expositions, évènements et masterclass viendront ponctuer cette nouvelle ouverture au public.
Ouverture
– vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h
Ouvertures exceptionnelles
– 23, 24, 30 et 31 décembre
Evénements
– Samedi 6 décembre de 18h à 22h
Vernissage Concert live Soko Project avec Motsek, D.Tauliaut et M-Carlos
Entrée libre
– Samedi 20 décembre
Masterclass Mon herbier
Atelier de création d’herbier en fleurs séchées. Animé par Nathalie Geoffroy.
– Mercredi 31 décembre de 21h à 1h
Ouverture nocturne exceptionnelle !
Notre espace reste ouvert pour vous accueillir, et partager un moment convivial et musical autour d’un verre.
Entrée libre .
Maison Bokay 19, rue Sainte-Anne Courgeon 61400 Orne Normandie +33 6 77 66 03 60 contact@maisonbokay.com
