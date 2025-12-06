Exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise Vernissage Maison Bokay Courgeon
Exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise Vernissage Maison Bokay Courgeon samedi 6 décembre 2025.
Maison Bokay 19, rue Sainte-Anne Courgeon Orne
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06
Vernissage de l’exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise.
– Peinture et photo
Julieth Mars-Toussaint
Ludovic Dervillez
Patrick Nupert
Hervé Ringer
Guillaume Allemand
Sophie K.
– Textile
Lapuan Kankurit
Raga Masala
– Artisanat d’art
Atelier Bluette
Benoit Audureau
Guy Doat
Hilde Segers
Ilaké & Gouj
Justin Palermo
Laurence Guille
Maud Villaret
Renaud Loisy
Surmeyi
Mobilier & Décoration
– Petite épicerie
Chocolats
Eclore
Terres de Café
Cave à rhum by Rhum Store .
Maison Bokay 19, rue Sainte-Anne Courgeon 61400 Orne Normandie +33 6 77 66 03 60 contact@maisonbokay.com
