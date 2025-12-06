Exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise Vernissage Maison Bokay Courgeon

Exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise Vernissage

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

Vernissage de l’exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise.

– Peinture et photo

Julieth Mars-Toussaint

Ludovic Dervillez

Patrick Nupert

Hervé Ringer

Guillaume Allemand

Sophie K.

– Textile

Lapuan Kankurit

Raga Masala

– Artisanat d’art

Atelier Bluette

Benoit Audureau

Guy Doat

Hilde Segers

Ilaké & Gouj

Justin Palermo

Laurence Guille

Maud Villaret

Renaud Loisy

Surmeyi

Mobilier & Décoration

– Petite épicerie

Chocolats

Eclore

Terres de Café

Cave à rhum by Rhum Store .

Maison Bokay 19, rue Sainte-Anne Courgeon 61400 Orne Normandie +33 6 77 66 03 60 contact@maisonbokay.com

