Exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise Vernissage Maison Bokay Courgeon

Exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise Vernissage Maison Bokay Courgeon samedi 6 décembre 2025.

Exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise Vernissage

Maison Bokay 19, rue Sainte-Anne Courgeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Vernissage de l’exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise.

– Peinture et photo
Julieth Mars-Toussaint
Ludovic Dervillez
Patrick Nupert
Hervé Ringer
Guillaume Allemand
Sophie K.

– Textile
Lapuan Kankurit
Raga Masala

– Artisanat d’art
Atelier Bluette
Benoit Audureau
Guy Doat
Hilde Segers
Ilaké & Gouj
Justin Palermo
Laurence Guille
Maud Villaret
Renaud Loisy
Surmeyi

Mobilier & Décoration

– Petite épicerie
Chocolats
Eclore
Terres de Café
Cave à rhum by Rhum Store   .

Maison Bokay 19, rue Sainte-Anne Courgeon 61400 Orne Normandie +33 6 77 66 03 60  contact@maisonbokay.com

English : Exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise Vernissage

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition d’hiver Maison Bokay & Galerie Alfred Nicaise Vernissage Courgeon a été mis à jour le 2025-11-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE