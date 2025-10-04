Exposition d’horloges et pendules Comtoises Sarras

Exposition d’horloges et pendules Comtoises Sarras samedi 4 octobre 2025.

Exposition d’horloges et pendules Comtoises

Salle des fêtes du château Sarras Ardèche

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

A ne pas manquer ! Collection de Mr Serge DESBOS.

Mr DESBOS sera présent et donnera aux visiteurs toutes informations utiles sur ces pièces et mécanismes ; Des fiches explicatives complèteront l’exposition.

Salle des fêtes du château Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes gduranton@wanadoo.fr

English :

Not to be missed! Collection of Mr Serge DESBOS.

Mr. DESBOS will be on hand to give visitors all the information they need on these parts and mechanisms, with explanatory leaflets to round off the exhibition.

German :

Nicht zu verpassen! Sammlung von Herrn Serge DESBOS.

Herr DESBOS wird anwesend sein und den Besuchern alle nützlichen Informationen über diese Stücke und Mechanismen geben; Erklärungsblätter ergänzen die Ausstellung.

Italiano :

Da non perdere! Collezione del signor Serge DESBOS.

Il signor DESBOS sarà a disposizione dei visitatori per fornire tutte le informazioni necessarie su questi pezzi e sui meccanismi, mentre dei foglietti illustrativi completeranno l’esposizione.

Espanol :

¡No se lo pierda! Colección del Sr. Serge DESBOS.

El Sr. DESBOS estará a disposición de los visitantes para proporcionarles toda la información necesaria sobre estas piezas y mecanismos. Folletos explicativos completarán la exposición.

