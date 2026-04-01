Exposition d’Hubert MURIER, photographe Salle des fêtes Cholet

Cholet

Exposition d’Hubert MURIER, photographe

Salle des fêtes 6 place de la mairie Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-23 18:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23

Venez découvrir l’exposition d’Hubert MURIER, photographe

Du 16 au 23 avril 2026

Espace Exposition Salle des Fêtes

Proposée par la commune de Maulévrier .

Salle des fêtes 6 place de la mairie Cholet 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29 mairie@maulevrier.fr

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English :

L’événement Exposition d’Hubert MURIER, photographe Cholet a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais