Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition d’Hubert MURIER, photographe Salle des fêtes Cholet

Exposition d’Hubert MURIER, photographe Salle des fêtes Cholet jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 6 place de la mairie

Ville : 49360 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : 2026-04-16T10:00:00

Fin : 2026-04-16T18:30:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cholet

Exposition d’Hubert MURIER, photographe

Salle des fêtes 6 place de la mairie Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-23 18:30:00

Date(s) :
2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23

Venez découvrir l’exposition d’Hubert MURIER, photographe

Du 16 au 23 avril 2026
Espace Exposition Salle des Fêtes
Proposée par la commune de Maulévrier   .

Salle des fêtes 6 place de la mairie Cholet 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29  mairie@maulevrier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition d’Hubert MURIER, photographe Cholet a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais

À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)