Exposition d’Hubert MURIER, photographe Salle des fêtes Cholet
Exposition d’Hubert MURIER, photographe Salle des fêtes Cholet jeudi 16 avril 2026.
Cholet
Exposition d’Hubert MURIER, photographe
Salle des fêtes 6 place de la mairie Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-23 18:30:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23
Venez découvrir l’exposition d’Hubert MURIER, photographe
Du 16 au 23 avril 2026
Espace Exposition Salle des Fêtes
Proposée par la commune de Maulévrier .
Salle des fêtes 6 place de la mairie Cholet 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29 mairie@maulevrier.fr
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English :
L’événement Exposition d’Hubert MURIER, photographe Cholet a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais
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