Exposition Diableries composites et Chimères acérées La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Exposition Diableries composites et Chimères acérées
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-01-08 18:30:00
fin : 2026-02-08 20:00:00
2026-01-08
Exposition Diableries composites et Chimères acérées. Du 8 janvier au 8 février 2026
Venez vous plonger dans les univers étranges et fascinants de VINZ DUPUX et FABIEN BONHOMME.
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English : Exposition Diableries composites et Chimères acérées
Exhibition: Composite Diableries and Sharp Chimeras. January 8 to February 8, 2026
Come and immerse yourself in the strange and fascinating worlds of VINZ DUPUX and FABIEN BONHOMME.
