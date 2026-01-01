Exposition Diableries composites et Chimères acérées La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Exposition Diableries composites et Chimères acérées

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-01-08 18:30:00

fin : 2026-02-08 20:00:00

2026-01-08

Exposition Diableries composites et Chimères acérées. Du 8 janvier au 8 février 2026

Venez vous plonger dans les univers étranges et fascinants de VINZ DUPUX et FABIEN BONHOMME.

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English : Exposition Diableries composites et Chimères acérées

Exhibition: Composite Diableries and Sharp Chimeras. January 8 to February 8, 2026

Come and immerse yourself in the strange and fascinating worlds of VINZ DUPUX and FABIEN BONHOMME.

