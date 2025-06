Exposition « Dialogue d’artistes » à l’église Saint-Martin de Salles-Lavalette Le bourg Salles-Lavalette 5 juillet 2025 07:00

La commune de Salles-Lavalette vous invite à découvrir l’exposition « Dialogue d’artistes » dans l’église Saint-Martin du village.

Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 95 64 46 clip.salleslavalette@orange.fr

English : Artists’ Dialogue » exhibition at Saint-Martin church in Salles-Lavalette

The commune of Salles-Lavalette invites you to discover the « Dialogue d’artistes » exhibition in the village’s Saint-Martin church.

Works by Isabelle Valode and Laurent Merchant will be on display.

German :

Die Gemeinde Salles-Lavalette lädt Sie ein, die Ausstellung « Dialogue d’artistes » (Künstlerdialog) in der Kirche Saint-Martin des Dorfes zu entdecken.

Italiano :

Il comune di Salles-Lavalette vi invita a scoprire la mostra « Dialogue d’artistes » nella chiesa Saint-Martin del villaggio.

Espanol :

El municipio de Salles-Lavalette le invita a descubrir la exposición « Diálogo de artistas » en la iglesia Saint-Martin del pueblo.

