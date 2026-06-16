Exposition Dialogue d’artistes à l’église Saint-Martin de Salles-Lavalette Le bourg Salles-Lavalette
Exposition Dialogue d’artistes à l’église Saint-Martin de Salles-Lavalette Le bourg Salles-Lavalette dimanche 5 juillet 2026.
Salles-Lavalette
Exposition Dialogue d’artistes à l’église Saint-Martin de Salles-Lavalette
Le bourg Eglise Saint-Martin Salles-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-05
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-05
La commune de Salles-Lavalette vous invite à découvrir l’exposition Dialogue d’artistes dans l’église Saint-Martin du village.
Venez découvrir le travail de Trémeur Vairé, Diogène des temps modernes et Jean Braud, deux artistes qui vous surprendront!
.
Le bourg Eglise Saint-Martin Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 95 91 19 goyau.chantal@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The municipality of Salles-Lavalette invites you to discover the exhibition ‘Dialogue d’artistes’ in the village’s Saint-Martin church.
Come and discover the work of Trémeur Vairé, a modern-day Diogenes, and Jean Braud, two artists who are sure to surprise you!
L’événement Exposition Dialogue d’artistes à l’église Saint-Martin de Salles-Lavalette Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Sud Charente