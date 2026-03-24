Exposition Dialogue de Matières Place du Martray Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Exposition Dialogue de Matières Place du Martray Jugon-les-Lacs Commune nouvelle samedi 28 mars 2026.

Exposition Dialogue de Matières

Place du Martray Galerie Jugon-les-Arts Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-03-28

Retrouvez les artistes Flore Sivel, Julie Runget, Philippe Gordien, Jean-Clair Cougnaud et Monique You-Morelle.   .

Place du Martray Galerie Jugon-les-Arts Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 73 55 16 

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L’événement Exposition Dialogue de Matières Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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