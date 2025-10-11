[Exposition] Dialogues avec Marie-Laure Galerie Imagine Dieppe

[Exposition] Dialogues avec Marie-Laure Galerie Imagine Dieppe samedi 11 octobre 2025.

[Exposition] Dialogues avec Marie-Laure

Galerie Imagine / 27 Rue des Bains Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 13:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12 2025-10-18 2025-10-19

Marie-Laure Drillet, plasticienne luttant contre les stéorotypes, les clichés sur les humains et pratiquant l’upcycling , crée des oeuvres colorées, à partir de la technique du collage.

Son travail prend une forme narrative dans des séries comme Si doux mensonges, Pour faire durer l’amour, Les gourmandes, T’inquiète… ou plus abstraite comme plus récemment dans la série Les forêts. .

Galerie Imagine / 27 Rue des Bains Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 18 71

English : [Exposition] Dialogues avec Marie-Laure

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Exposition] Dialogues avec Marie-Laure Dieppe a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie