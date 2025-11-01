[Exposition] Dialogues avec Marie-Laure Galerie Imagine Dieppe

Galerie Imagine / 27 Rue des Bains Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-11-01 11:00:00

fin : 2025-11-01 13:00:00

2025-11-01 2025-11-02 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30

Historien de formation, passionné d’Histoire de l’Art, Pascal Le Berre se consacre désormais à la sculpture, aux stabiles, et collabore régulièrement avec l’artiste Semilu.

Pascal utilise des matériaux porteurs de mémoire (Pierre de Caen, vieux outils, bois de charpente) pour les faire dialoguer dans un langage contemporain, sobre et épuré, poétique.

Son temps réconcilie le temps géologique, biologique et humain.

Chaque œuvre est un passage entre passé, présent, mémoire et intuition. .

Galerie Imagine / 27 Rue des Bains Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 18 71

