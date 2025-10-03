EXPOSITION D’ICI ET D’AILLEURS Place Jules Ferry Carbonne

EXPOSITION D’ICI ET D’AILLEURS

Place Jules Ferry MAIRIE DE CARBONNE Carbonne Haute-Garonne

Début : 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-03

La galerie municipale de Carbonne vous propose de découvrir l’exposition « D’ICI ET D’AILLEURS » de Marie-Luce BONIN du 3 au 31 octobre 2025.

L’artiste vous convie à son vernissage le 10 octobre à 18h30; merci de me confirmer votre présence au 06 10 24 24 18.

Galerie municipale de Carbonne se situant à l’hôtel de ville.

Lundi au vendredi 8h30-12h30 14h-17h

Samedi 10h-12h .

Place Jules Ferry MAIRIE DE CARBONNE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie mlbonin13@gmail.com

English :

The Carbonne municipal gallery invites you to discover the exhibition « D’ICI ET D’AILLEURS » by Marie-Luce BONIN from October 3 to 31, 2025.

The artist invites you to her vernissage on October 10 at 6.30pm; please confirm your attendance by calling 06 10 24 24 18.

German :

In der Galerie von Carbonne können Sie vom 3. bis 31. Oktober 2025 die Ausstellung « D’ICI ET D’AILLEURS » von Marie-Luce BONIN besichtigen.

Die Künstlerin lädt Sie zu ihrer Vernissage am 10. Oktober um 18.30 Uhr ein. Bitte bestätigen Sie mir Ihre Anwesenheit unter 06 10 24 24 18.

Italiano :

La galleria comunale di Carbonne vi invita a scoprire la mostra « D’ICI ET D’AILLEURS » di Marie-Luce BONIN dal 3 al 31 ottobre 2025.

L’artista vi invita al suo vernissage il 10 ottobre alle 18.30; siete pregati di confermare la vostra presenza al numero 06 10 24 24 18.

Espanol :

La galería municipal de Carbonne le invita a descubrir la exposición « D’ICI ET D’AILLEURS » de Marie-Luce BONIN del 3 al 31 de octubre de 2025.

La artista le invita a su vernissage el 10 de octubre a las 18.30 h.; le rogamos confirme su asistencia llamando al 06 10 24 24 18.

