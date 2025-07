Exposition Didier Carniato et l’atelier des Z’amis Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Exposition Didier Carniato et l’atelier des Z’amis

Espace Maggy Martel 7 boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-10

2025-08-03

Exposition de Didier Carniato et l’atelier des Z’amis à l’espace Maggy Martel de Saint-Georges-de-Didonne.

English :

Exhibition by Didier Carniato and l’atelier des Z’amis at espace Maggy Martel in Saint-Georges-de-Didonne.

German :

Ausstellung von Didier Carniato und dem Atelier der Z’amis im Espace Maggy Martel in Saint-Georges-de-Didonne.

Italiano :

Mostra di Didier Carniato e dell’atelier Z’amis presso lo spazio Maggy Martel di Saint-Georges-de-Didonne.

Espanol :

Exposición de Didier Carniato y el taller Z’amis en el espacio Maggy Martel de Saint-Georges-de-Didonne.

