Exposition « Dieu est-il humour ? » Église protestante Schiltigheim

Exposition « Dieu est-il humour ? » Église protestante Schiltigheim dimanche 21 septembre 2025.

Exposition « Dieu est-il humour ? » Dimanche 21 septembre, 14h00 Église protestante Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Trois illustrateurs et/ou caricaturistes proposent leur regard sur la foi, la religion, l’Église, le rapport au monde, à l’autre, à soi et à Dieu. Entre l’humour poético-philosophique de Didier Millotte (artiste de Nice) et l’humour corrosif des dessins du pasteur Jean-Pierre Molina (EPUdF), les illustrations d’Étienne Jung (Strasbourg) rappellent les bandes dessinées publiées depuis des années dans Le Nouveau Messager.

Étienne Jung sera présent pour témoigner de son art et du message qu’il souhaite transmettre.

Il sera également possible de visiter l’église, qui fait partie du patrimoine religieux de Schiltigheim.

Église protestante 24 rue Principale, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 06 61 20 00 36 https://ppschiltigheim.net/ https://www.facebook.com/paroisse.protestantedeschiltigheim [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/eglise-protestante-dite-la-principale-aux-defis-de-lhistoire »}] Une chapelle se dressait à cet endroit dès 845. Elle fut agrandie en 1764, à la suite de la démolition de l’église paroissiale, puis réaménagée une dernière fois en 1765 pour accueillir un simultaneum.

L’histoire de cette église est donc étroitement liée à la Réforme, au patrimoine architectural alsacien et à une histoire locale particulièrement riche, mêlant tradition médiévale, art baroque et mémoire collective. Parking intérieur et entrée de plain-pied.

Trois illustrateurs et/ou caricaturistes proposent leur regard sur la foi, la religion, l’Église, le rapport au monde, à l’autre, à soi et à Dieu. Entre l’humour poético-philosophique de Didier de et…

© Ralph Hammann – Wikimedia Commons