Exposition Different is beautiful Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Par Francesca Clayton.

Une série de portraits réalisée à travers la France dédiée aux personnes en situation de handicap. Étudiants, sportifs, mannequins, influenceurs, passionnés, tous les modèles rencontrés se racontent à travers la photographie, non pas pour nous faire changer de regard, mais pour que nous les regardions en face.

En exposant le handicap sans tabou, cette série photographique nous invite à questionner notre regard, ainsi de celui que peut porter la société sur les différences.

Autour de cette exposition, une conférence sur le handicap et l’art photographique vous sera proposée le vendredi 13 mars 2026 à 18h00 en présence de l’artiste. .

